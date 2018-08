Il peperone protagonista a Senise

(ANSA) - POTENZA, 8 AGO - Per tre giorni, dal 9 all'11 agosto, il peperone Igp di Senise (Potenza) sarà il protagonista di "U Strittul' ru Zafaràn" (il vicolo del peperone), la manifestazione - che rientra nell'Anno del Cibo Italiano e nelle numerose iniziative del calendario promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali - che offre ad appassionati e turisti il peperone in tutte le "salse", con condimento di musica, arte e gare tradizionali.

"U Strittul' ru Zafaràn", organizzato dall'associazione Assa, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Senise, la Regione Basilicata, e l'Apt, parte il 9 agosto in piazza Municipio alle ore 18.30 con una gara di cucina con piatti a base di peperone e con la mostra pittorica "Basilicata, Terra, Acqua, Fuoco e Cuore d'Argilla".