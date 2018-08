Psi: "No a una nuova legge elettorale"

(ANSA) - POTENZA, 7 AGO - Il Partito socialista esclude qualsiasi trattativa su una nuova legge elettorale regionale, a meno che l'accordo non riguardi norme da far entrare in vigore solo dopo le prossime elezioni regionali d'autunno: è quanto è emerso stamani, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa a cui ha partecipato il segretario regionale, Livio Valvano, l'assessore regionale all'ambiente, Francesco Pietrantuono, e il consigliere regionale Antonio Bochicchio.