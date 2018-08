Coppa di C: Matera-Potenza si giocherà

(ANSA) - MATERA, 6 AGO - Gli spogliatoi dello stadio "XXI Settembre - Franco Salerno" di Matera - allagati venerdì scorso da un nubifragio - sono tornati agibili e in "piena funzionalità". Lo ha deciso il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, revocando l'ordinanza di inagibilità emessa dopo il nubifragio. Al "XXI Settembre" è in programma mercoledì 8 agosto, alle ore 17.30, la partita di Coppa Italia di Serie C, girone L, Matera-Potenza.