Matera, più Carabinieri e auto elettrica

(ANSA) - POTENZA, 3 AGO - Rinforzi con militari "conoscitori di lingue estere" e un'auto elettrica per "un controllo più incisivo, capillare e dinamico della città ad emissioni 'zero'": è il senso del potenziamento della stazione Carabinieri di Matera, avvenuto nei giorni scorsi. La scelta - ha spiegato l'Arma - è stata fatta anche in vista del 2019, quando Matera sarà capitale europea della cultura.