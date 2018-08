Ecco la 'Mappa del gusto' lucano

(ANSA) - POTENZA, 1 AGO - Un calendario coordinato, che copra tutto l'anno, delle numerose iniziative di promozione del comparto agroalimentare della Basilicata: è uno degli obiettivi della Regione che oggi, in una conferenza stampa, ha presentato la 'Mappa del gusto', uno strumento "pensato soprattutto - ha spiegato l'assessore all'agricoltura, Luca Braia - per il digitale e con il quale lanciamo un invito a scoprire le nostre eccellenze, come i 114 prodotti a marchio certificato, ma anche quelli meno noti".