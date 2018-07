Turismo: firmati accordi di programma

(ANSA) - POTENZA, 31 LUG - Il sostegno "per la fruizione integrata delle risorse culturali e naturali dei territori e alla promozione delle destinazioni turistiche" è l'obiettivo alla base degli accordi di programma firmati oggi, a Policoro (Matera) tra la Regione Basilicata, i Comuni del Metapontino (Bernalda, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella e Scanzano Jonico) e il Comune di Maratea (Potenza). In un comunicato è specificato che "le sottoscrizioni chiudono la procedura negoziata, avviata dal governatore Marcello Pittella a maggio 2018, per la selezione degli interventi a valere sulla Linea di Azione 6C.6.8.3 del Po Fesr Basilicata 2014-2020".