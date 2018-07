"Reddito minimo: un inizio importante"

(ANSA) - POTENZA, 24 LUG - "L'attuazione del percorso individuato dalla Giunta regionale di intesa con Cgil, Cisl, Uil per i beneficiari di 'fascia A' del reddito minimo di inserimento, che per tre anni saranno interessati ad attività lavorative con il contratto idraulico-forestale, segna una tappa storica a coronamento di un nostro impegno che dura da anni". Lo scrivono, in una nota congiunta, i sindacati lucani sottolineando che "per noi un inizio importante che potrà nel tempo dare risposte, non solo agli attuali 570 lavoratori di questo anno che supereranno i 1.200 nel prossimo anno, ma alla messa in garanzia del territorio della nostra regione".