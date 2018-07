"Marchionne negoziatore duro ma leale"

(ANSA) - POTENZA, 23 LUG - Sergio Marchionne "è stato un negoziatore duro ma leale". Lo sostiene, in una nota, il segretario generale della Cisl Basilicata, Enrico Gambardella, il quale "si augura continuità nella strategia aziendale".

"In queste ore, come è naturale - aggiunge - prevale la solidarietà per l'uomo Marchionne, alle prese con la battaglia più difficile della sua vita, ma la rapidità con la quale si è consumata la successione al vertice ci spinge a guardare avanti con rinnovata fiducia e determinazione. Proprio lo stabilimento di Melfi - prosegue Gambardella - su può considerare la cartina di tornasole dell'unica strategia industriale possibile per dare un futuro agli stabilimenti italiani della Fiat: smettere di produrre auto utilitarie e alzare l'asticella del valore e della qualità puntando sui segmenti premium e su prodotti in grado di competere ad armi pari con i grandi costruttori mondiali nei mercati internazionali".