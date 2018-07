Summer school 'Scienze cittadinanza'

(ANSA) - POTENZA, 20 LUG - Diritto, economia, formazione sociale, istituzioni pubbliche e comunità locali sono i cinque temi principali della Summer School residenziale di studi gianturchiani "Scienze della cittadinanza", che si svolgerà ad Avigliano (Potenza) dal 23 al 27 luglio, a cui parteciperanno studenti del penultimo anno dei licei della Basilicata: il programma delle iniziative è stato presentato oggi, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa.

La Summer School - è scritto in una nota - è organizzata dalla Fondazione "Emanuele Gianturco" di Avigliano (Potenza) e dall'Università della Basilicata: nei mesi scorsi è stato anche pubblicato un bando per l'attribuzione di 20 borse di studio, ciascuna di 450 euro per la copertura della quota di partecipazione.