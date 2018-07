Rapina a Matera, arrestato un uomo

(ANSA) - MATERA, 19 LUG - Con le accuse di rapina, lesioni personali, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione, a Matera, la Polizia ha arrestato un uomo di 35 anni, con precedenti penali, bloccato ieri da una Volante in flagranza di reato dopo aver rapinato un cellulare in un negozio di telefonia del centro storico della città lucana. I dettagli delle indagini - coordinate dal pm Rosanna De Fraia - sono stati forniti in una conferenza stampa dal capo della Squadra mobile materana, Fulvio Manco.