Dal 23 luglio servizio web conciliazioni

(ANSA) - POTENZA, 19 LUG - Dal 23 luglio entrerà in vigore il nuovo regolamento sulle procedure per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, "che darà il via ad un meccanismo di trasformazione digitale delle procedure dell'Autorità per le comunicazioni e dei Corecom". E' quanto hanno annunciato, nel corso di una conferenza stampa, il vicedirettore della Direzione tutela dei consumatori dell'Agcom, Enrico Maria Cotugno, la presidente del Corecom Basilicata, Giuditta Lamorte, e il vicepresidente del Consiglio regionale, Michele Napoli.