Giornate Fai: 21 aperture nel Potentino

(ANSA) - POTENZA, 17 MAR - Sono complessivamente 21 le aperture di siti storici, ambientali e monumentali, in undici comuni del potentino, inserite nel programma delle "Giornate Fai di primavera", la manifestazione organizzata il 24 e il 25 marzo dal Fai (il Fondo ambientale italiano) per offrire al pubblico visite ai beni storici, archeologici e ambientali del Paese. Il programma delle attività in provincia di Potenza è stato illustrato stamani nel capoluogo lucano, nel corso di una conferenza stampa. Il Fai ha previsto quindi aperture ad Acerenza, Castelluccio Inferiore, Lauria, Maratea, Pietrapertosa, Ripacandida, Rionero in Vulture, Rivello, Ruoti, Terranova di Pollino e Venosa.