Neve su Liguria, Sardegna e Centro-Sud

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Temperature in calo e nevicate a bassa quota sulle regioni centromeridionali in arrivo. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile.

L'avviso prevede dalla sera di oggi nevicate sulla Liguria al di sopra dei 100-300 metri e sulla Sardegna al di sopra dei 600-800 metri. Dal mattino di domani nevicate oltre i 200-400 metri su Lazio, Abruzzo e Molise; dal pomeriggio previste nevicate al di sopra dei 300-600 metri su Campania, Basilicata, Puglia e, al di sopra dei 600-800 metri, Calabria e sui settori settentrionali della Sicilia.

Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico su Basilicata, Calabria, Puglia meridionale, sul versante tirrenico centro-orientale della Sicilia.