In Basilicata saldi al via il 2 gennaio

(ANSA) - POTENZA, 30 DIC - I commercianti lucani "non vogliono sprecare il vantaggio di essere la prima regione italiana ad avviare i saldi, dal 2 gennaio 2018". Lo ha detto Confcommercio imprese Italia di Potenza, secondo cui "anche per questi saldi, come è accaduto per Natale, sono le donne le 'regine' dello shopping scontato".