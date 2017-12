Capodanno Rai 1: a Maratea 400 agenti

(ANSA) - POTENZA, 29 DIC - Saranno circa 400 gli agenti delle forze dell'ordine in servizio a Maratea (Potenza) domani e dopodomani in occasione del Capodanno di Rai 1, che per la terza volta consecutiva sarà mandato in onda dalla Basilicata. Per la trasmissione di San Silvestro "L'anno che verrà", che sarà condotta da Amadeus e che sarà in diretta anche su Rai Radio 1, piazza Europa potrà ospitare circa 6.500 persone. I dettagli sull'organizzazione della sicurezza sono stati forniti in serata, in una conferenza stampa.

In mattinata, invece, in un'altra conferenza, a Villa Nitti di Maratea il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella (Pd), ha sottolineato che "il saper fare squadra tra la Regione Basilicata e la Rai è stata l'arma vincente, che consegnerà alla nostra comunità e alla nostra società un valore aggiunto: un'opportunità che credo siamo stati bravi a cogliere".