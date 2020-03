Ordine psicologi chiede assunzioni

(ANSA) - PESCARA, 27 MAR - "Abbiamo presentato un'istanza all'assessorato regionale alla Sanità affinché, come previsto dal decreto, oltre alle assunzioni di figure mediche, si effettuino anche assunzioni a tempo determinato di psicologi".

Così Giuseppe Bontempo, presidente dell'Ordine degli psicologi in Abruzzo, in merito alla necessità di coinvolgere le figure professionali che rappresenta nella gestione dell'emergenza provocata dalla diffusione del Covid-19. "Ho parlato con l'assessore Verì fino a questa mattina, ma la competenza è dei direttori generali delle Asl - fa sapere Bontempo - i quali fanno difficoltà ad attivare il punto 9 dell'ordinanza numero 7 del presidente Marsilio, nella quale si raccomanda la costituzione di equipe delle unità di crisi, nelle quali sono previsti anche gli psicologi".