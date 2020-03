Coronavirus: dona mascherine ai vigili e scappa

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 26 MAR - Arriva di fretta e altrettanto lestamente va via dopo aver lasciato due scatole con 100 mascherine chirurgiche al comando della Polizia Municipale di Lanciano attraverso la fessura passa documenti del vetro divisorio. Per la velocità dell'accaduto l'agente al piantone non è riuscito a sentire le poche parole dette dal giovane.

L'episodio, avvenuto ieri, è stato resto noto oggi dal sindaco Mario Pupillo che ringrazia della donazione e parla di una bella storia per Lanciano.

"Ora vorremmo ringraziare l'Associazione e questo ragazzo volato via come un angelo custode senza neanche dare il tempo di un sorriso o di un grazie per un gesto così grande di solidarietà che rinfranca e conforta tutti noi. Attraverso i social vorremmo far arrivare il più sentito ringraziamento da parte di tutta la Polizia Municipale, con in testa il Comandante Guglielmo Levante, e dell'Amministrazione comunale di Lanciano per un gesto che, in giornate complicate come queste, ha offerto calore e dato ancora più coraggio agli agenti impegnati faticosamente in strada per provare a limitare il diffondersi di questa tremenda epidemia".(ANSA)