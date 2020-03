Coronavirus: tifosi Pescara avviano raccolta per ospedale

(ANSA) - PESCARA, 25 MAR - Si chiama #aiutiAMOpescara l'iniziativa del club di tifosi del Pescara Calcio 1936 per battere l'emergenza Coronavirus. I supporter aderenti al club "Noi di Quelli del Delfino" hanno deciso di promuovere una raccolta fondi per dare un piccolo contributo all'acquisto di tutto ciò che serve all'Ospedale Civile "Spirito Santo" di Pescara (respiratori, mascherine, guanti, camici). "Potete donare qualsiasi cifra liberamente. Qualsiasi goccia può contribuire a creare il mare! Poi quando tutto sarà passato, saremo lieti - si spiega nell'iniziativa - di ringraziarvi e abbracciarvi personalmente e tutti insieme festeggeremo per il traguardo raggiunto". Per aderire all'iniziativa, basta collegarsi al sito https://www.gofundme.com., sezione 'quelli del delfino contro il corinavirus'. (ANSA).