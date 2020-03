Coronavirus: sindaco Atri, sanitari ospedale nostro orgoglio

(ANSA) - ATRI (TERAMO), 25 MAR - "I medici e gli operatori sanitari del 'San Liberatore' di Atri sono il nostro orgoglio.

Il nostro ospedale, in poco tempo riconvertito in Covid Hospital della provincia di Teramo, sta rispondendo benissimo al maggior carico di lavoro. Medici e sanitari stanno portano avanti la loro attività come sempre in maniera encomiabile, con impegno e dedizione". E' quanto dichiara il sindaco di Atri, Piergiorgio Ferretti. "Ho avuto contezza direttamente dai pazienti ricoverati per positività al Covid-19 della qualità del servizio, non solo dal punto di vista medico, ma anche umano. Mi preme rassicurare i pazienti ricoverati e le famiglie che al 'S.Liberatore' è già in dotazione il farmaco Tocilizumab, utilizzato nel trattamento terapeutico in caso di Coronavirus".

"È pleonastico precisare - conclude Ferretti - che la consegna del farmaco è avvenuta in seguito alla richiesta effettuata nei giorni precedenti, tramite la piattaforma dedicata all'attuale emergenza, dalla Direzione Sanitaria. Non è tempo di polemiche, semmai occorre dimostrare vicinanza a tutte le persone e alle famiglie colpite dal Covid-19 e a tutti i medici, gli operatori sanitari e coloro che lavorano nell'ospedale per l'encomiabile impegno quotidiano svolto con professionalità e altruismo". (ANSA)