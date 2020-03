Coronavirus: Parruti, test a tutti prima di stop restrizioni

(ANSA) - PESCARA, 25 MAR - "Sarebbe folle aver speso tanto e non fare i test prima di rimettere tutti in libertà. Tutte le Regioni per non vanificare l'enorme spesa dovranno trovare delle strategie intelligenti. Una su cui c'è accordo da parte di tutti è testare tutti gli operatori di pubblica utilità che non si sono fermati in questo periodo: operatori sanitari e medici di base, forze dell'ordine, stampa, tutti coloro che per necessità hanno continuato ad avere rapporti sociali". Lo afferma il direttore dell'Unità operativa complessa di Malattie infettive dell'ospedale di Pescara, Giustino Parruti, della task force della Regione Abruzzo. (ANSA).