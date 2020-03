Neve e freddo, -13 a Campo Imperatore

(ANSA) - L'AQUILA, 24 MAR - Dopo un inverno mite con poche precipitazioni torna la neve in Abruzzo, tra il Pescarese e l'Aquilano, mentre le temperature scendono sotto lo zero soprattutto in montagna, con la minima di -13,8 gradi registrata a Campo Imperatore. La nevicata più abbondante ha interessato Cansano, nell'entroterra aquilano, con dieci centimetri caduti: imbiancato anche il capoluogo della regione L'Aquila e altre località tra le quali S.Eufemia a Majella (Pescara), Farindola (Pescara) e Carpineto della Nora (Pescara).