Coronavirus: Verì, entro fine mese forse 1500 contagi (2)

(ANSA) - Pescara, 24 mar - Secondo l'assessore "non è ancora possibile stabilire se in Abruzzo sia stato raggiunto o meno il picco del contagio. I dati dei nuovi casi positivi registrati nella nostra regione non mostrano infatti un andamento giornaliero univoco, per cui è difficile fare ipotesi e soprattutto essere certi di aver assorbito l'urto dei rientri dal nord Italia di due settimane fa", chiarisce la Verì.