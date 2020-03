Coronavirus: 24 denunce provincia L’Aquila, 659 controlli

(ANSA) - L'AQUILA, 23 MAR - Le forze dell'ordine nell'ambito dei controlli relativi al rispetto dei divieti di circolazione per il contenimento della diffusione del Covid-19, in provincia dell'Aquila, nella giornata di ieri, hanno effettuato 659 controlli, con 22 persone denunciate "per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità", 2 "per falsa attestazione o false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri" e 107 esercizi commerciali controllati.

Inoltre una persona è stata arrestata, in tal senso non vengono spiegate le motivazioni.

Lo comunica la Prefettura dell'Aquila. Ad operare nel territorio provinciali sono stati la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Provinciale e le Polizie Municipali. (ANSA).