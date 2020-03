In Abruzzo morti salgono a 33, 587 casi

(ANSA) - PESCARA, 22 MAR - Sale a 33, in Abruzzo, il bilancio delle persone morte risultate positive al Covid-19. Cresce anche il numero dei casi positivi, che, con 58 nuovi, arriva a quota 587. I pazienti gravi, ricoverati in terapia intensiva, sono 49.

Dei 58 nuovi casi positivi - emersi dalle analisi del laboratorio della Asl di Pescara, centro di riferimento regionale, anche attraverso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo - sei fanno riferimento alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, undici alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 33 alla Asl di Pescara e 8 alla Asl di Teramo.Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 33 pazienti deceduti: due uomini di Crecchio (Chieti), un uomo e una donna di Ortona (Chieti), un uomo e una donna di Pianella (Pescara), una donna di Casoli (Chieti), una donna di Paglieta (Chieti), una donna e quattro uomini di Castiglione Messer Raimondo (Teramo), un uomo di Chieti, un uomo di Collecorvino (Pescara), un uomo di Pineto (Teramo), due donne e un uomo di Montesilvano (Pescara), tre uomini di Pescara, un uomo di Città Sant'Angelo (Pescara), una donna di Civitella Casanova (Pescara), un uomo e una donna di Penne (Pescara), una donna di Alanno (Pescara), una donna di Loreto Aprutino (Pescara), un uomo di Roccascalegna (Chieti), una donna di Torricella Peligna (Chieti), un uomo di Castel di Sangro (L'Aquila), una donna di Silvi (Teramo) e una donna di Guglionesi, in Molise. Del totale dei casi positivi, 38 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 102 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 334 alla Asl di Pescara e 113 alla Asl di Teramo. Duecentodiciotto pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 49 in terapia intensiva, mentre gli altri 272 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 3.375 test. Otto i pazienti clinicamente guariti (che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici); sette quelli guariti (che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).