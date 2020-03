Coronavirus: ateneo D'Annunzio, su Fb #udanonsiferma

(ANSA) - CHIETI, 20 MAR - L'Università 'G. d'Annunzio' di Chieti-Pescara non si ferma: sulla pagina facebook ed instagram dell'ateneo è stata lanciato l' hashtag #udanonsiferma, per unire tutta la community universitaria sotto lo slogan 'Ud'A è operativa: si studia, si insegna, si lavora… Distanti, ma insieme'.

Con questa pagina - https://www.facebook.com/369315956472338/posts/3589960187741216/?sfnsn=scwspwa&extid=IudN4ckFdSP54Oh5 - si invitano tutti gli attori dell'ateneo (studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo) a fotografare la propria postazione di lavoro attuale, che per il bene di tutti deve essere a casa, e mandarla ai responsabili dei servizi social di ateneo all'email: co.media@unich.it, oppure condividerla sui social taggando @universitadannunzio. Altri hashtag suggeriti a tutti sono: #udaonline, #didatticaadistanza, #smartworking. "La convinzione - spiega il rettore dell'ateneo, Sergio Caputi - è che distanti, ma uniti mediante tutti i mezzi che le nuove tecnologie ci mettono a disposizione, da questa esperienza usciremo più forti di prima".(ANSA).