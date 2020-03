Its Meccanica, al via didattica online

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 19 MAR - La formazione dell'ITS Sistema Meccanica di Lanciano, unico del settore in Abruzzo, non si ferma e prosegue con la didattica a distanza: grazie alla collaborazione del corpo docente, proveniente in prevalenza dalle aziende che collaborano con l'ITS e dall'Università de L'Aquila, e grazie anche allo staff tecnico, da ieri sono partiti i moduli formativi a distanza in modo da permettere progressivamente agli oltre 100 studenti attualmente in formazione, suddivisi in cinque corsi, di avere continuità didattica, senza spostarsi da casa. "Il blocco della didattica in presenza e quindi anche dei tirocini formativi in azienda -afferma Antonio Maffei Coordinatore dell'ITS Meccanica di Lanciano -richiede uno sforzo da parte di tutti per dare un segnale di continuità. Viene utilizzata una piattaforma on-line dove il docente può erogare video-lezioni in streaming, fanno da apripista quei moduli che non richiedono il supporto dei laboratori".