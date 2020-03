'No' Regione a progetto Cmi Energia

(ANSA) - PESCARA, 16 MAR - La Regione Abruzzo ha espresso parere non favorevole al nuovo progetto presentato dalla società Cmi Energia (già Forest Cmi, controllata dalla statunitense Avanti Eurogas Limited) che ha riproposto una iniziativa industriale per lo sfruttamento del giacimento di gas naturale "Colle Santo" sito nel territorio dei Comuni di Bomba, Archi, Roccascalegna, Torricella Peligna, Pennadomo, Villa Santa Maria, Atessa e Colledimezzo. Il parere negativo, espresso dal Comitato regionale Via, in occasione della riunione del 5 marzo scorso, è stato recepito dalla Giunta regionale con delibera, e inviato al Ministero dell'Ambiente, che dovrà completare l'istruttoria per la conclusione del procedimento. "L'ultima parola spetta ora al ministro Costa - hanno osservato il vicepresidente Emanuele Imprudente e l'assessore all'ambiente Nicola Campitelli -. Il comitato Via della Regione Abruzzo ha confermato i pareri già espressi nel 2016 e nel 2018, rafforzando le osservazioni negative anche sul nuovo progetto".