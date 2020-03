Fiom, sciopero Fca Termoli domani

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 16 MAR - La Fiom-Cgil Molise e la Rsa del sindacato non condividono la decisione di Fca di proseguire le attività produttive in tutto lo stabilimento e per tale motivo proclamano 8 ore di sciopero per ogni turno di lavoro dalle ore 6 del 17 marzo alle ore 6 del 18 marzo. La decisione è maturata dopo la riunione dei vertici aziendali di oggi pomeriggio con le organizzazioni sindacali. "Tranne per le unità interessate dagli ammortizzatori sociali e l'unità motori T4 che si fermerà durante il primo e secondo turno di domani 17 marzo - fa sapere la Fiom -, considerata la legittima preoccupazione dei lavoratori per il dilagare dell'epidemia e per la mancata adozione, nell'immediato, da parte dell'azienda dei dispositivi di protezione previsti dal decreto, procede con lo sciopero".