Verì, situazione critica,sistema regge

(ANSA) - L'AQUILA, 15 MAR - "La situazione è critica, inutile nasconderlo. Il nostro sistema sanitario regionale, però, sta reagendo bene all'emergenza". Lo sottolinea l'assessore alla salute, Nicoletta Verì. "In pochi giorni - continua - abbiamo assistito a un aumento notevole del numero dei contagi, che hanno portato a un corrispondente aumento di coloro per i quali è stato necessario il ricovero in terapia intensiva. Ad oggi sono 28 in tutta la regione, ma si tratta di un dato destinato purtroppo ad aumentare. A Pescara il livello dell'emergenza ha raggiunto il valore 3 su 4. Siamo riusciti a recuperare posti rianimazione per i pazienti contagiati dal Covid 19.Abbiamo riattivato dei posti al G8 all'Aquila, che saranno a disposizione di tutti gli ospedali abruzzesi". "A breve saranno pronti altri posti nelle strutture pubbliche riconvertite temporaneamente, in cui verranno trasferiti quei pazienti che non hanno bisogno di essere ricoverati in locali a pressione negativa".