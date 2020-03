Coranvirus: sarto 80enne cuce mascherine per paesani

(ANSA) - MONTAZZOLI, 14 MAR - Ha rimesso in moto sua vecchia macchina da cucire a pedale 'Necchi' ed è tornato a lavorare per aiutare a difendersi dal Covid-19. Per chi ha confezionato da sempre vestiti su misura realizzare delle mascherine è un gioco davvero da ragazzi. Il sarto Romano Del Negro di Montazzoli, ottantenne, ha messo a disposizione della comunità le sue indiscutibili capacità sartoriali.

E' tornato nel suo laboratorio ed ha cominciato a cucire le mascherine protettive, diventate introvabili, per metterle a disposizione dei suoi concittadini. Un esempio di collaborazione per combattere l'epidemia da coronavirus. (ANSA).