Coronavirus: sindaco Ortona a cittadini, restate in casa

(ANSA) - ORTONA (CHIETI), 7 MAR - "Invito i cittadini a rimanere in casa il più possibile e ad evitare assembramenti.

Ricordo che la chiusura delle scuole in questo momento non deve essere sinonimo di vacanza". Lo dice all'ANSA il sindaco di Ortona, Leo Castiglione, dove si registra il primo decesso in Abruzzo di una persone contagiata dal Covid-19. E' stato attivato Coc. La vittima è un 58enne, proprietario di un bar in una contrada di Ortona. In sede necroscopica è stato eseguito il tampone, che ha dato esito positivo. La Asl di Chieti è al lavoro per accertare l'origine del contagio e si sta occupando del cosiddetto tracciamento dei contatti, per individuare tutte le persone che abbiano interagito con lui negli ultimi giorni e che, eventualmente, verranno sottoposte ad isolamento. Il primo cittadino, in attesa di un primo resoconto che verrà fornito dall'azienda sanitaria, invita la cittadinanza "a ridurre al minimo l'esposizione in pubblico e ad attenersi alle disposizioni del Governo per limitare il contagio".(ANSA).