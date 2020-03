Asl L'Aquila, 2 bandi per 158 assunzioni

(ANSA) - L'AQUILA, 4 MAR - La Asl Avezzano Sulmona L'Aquila ha bandito 2 concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di 158 persone, di cui 105 infermieri e 53 assistenti amministrativi: del piano fa parte anche la stabilizzazione, entro l'anno, di oltre 90 precari secondo una stima dell'azienda. La Direzione aziendale della Asl sottolinea che "per la prima volta dalla sua istituzione" sono stati banditi "due maxi concorsi per affrontare la grave criticità della carenza di personale sanitario e amministrativo. In linea di continuità con le azioni avviate nel 2019, è di oggi la storica firma della Direzione, su proposta dell'Ufficio del Personale, per bandire i concorsi, procedure che per la prima volta saranno gestite via web". "A distanza di anni dalle ultime procedure per il reperimento dei profili in questione - spiega il direttore generale Testa - la Asl sarà nella condizione di assumere personale a tempo indeterminato in profili strategici e fondamentali per il corretto ed efficace perseguimento degli obiettivi aziendali".