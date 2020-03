Trasporti:De Micheli,patto Roma-Pescara passaggio chiave

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - "Quando annulliamo le distanze annulliamo sempre le diseguaglianze, avviciniamo le‎ opportunità, le persone e le imprese". Così la ministra dei Trasporti Paola De Micheli commentando il patto con le Regioni per il potenziamento della ferrovia Roma-Pescara. "E' la missione di questo ministero - ha aggiunto - nel tentativo di accelerare il più possibile l'apertura dei cantieri e la realizzazione delle opere: oltre 10 miliardi in conto opere in questi primi sei mesi sono diventati cantieri o risorse da riconoscere agli enti locali per fare opere di trasporto e infrastrutture. E' una missione che oggi vede un passaggio strategico e fondamentale - ha detto ancora De Micheli - per gli abruzzesi, perché si avvicinano alla Capitale e possono migliorare la qualità della loro vita in particolare quelli che hanno deciso di lavorare a Roma, e per i romani, perché avranno l'opportunità più rapidamente di poter arrivare in un luogo particolarmente bello come l'Abruzzo. E poi c'è una risposta alle aree interne del Paese. Quando si parla di diseguaglianze si fa riferimento a un gap tra il Nord e il Sud a cui stiamo provando a dare risposte, ma non dobbiamo dimenticare anche l'altra diseguaglianza italiana, quella tra parte adriatica e tirrenica, anche rispetto alle attività delle imprese. Questa infrastruttura e l'attività che sarà svolta dal gruppo tecnico da qui a giugno - ha concluso la ministra - sarà una prima risposta, oltre a quelle stradali che noi dovremo dare per avvicinare le due coste".(ANSA).