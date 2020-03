Trasporti: Pd Lazio, patto Roma-Pescara cruciale per Centro

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - "La firma del Protocollo per interventi sull'asse Roma Pescara è un passo avanti importante per milioni di cittadini del Lazio, dell'Abruzzo e del Centro Italia". Così in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, membro della Commissione Lavori pubblici e Trasporti di Palazzo Madama. "Sono previsti investimenti per circa 2 miliardi di euro per collegamenti moderni e più veloci e sicuri sulla linea Roma-Pescara strategica per Roma e il Lazio.

Il protocollo su cui la giunta Zingaretti ha con determinazione lavorato - aggiunge - punta anche a rafforzare il trasporto merci su ferro tra Tirreno e Adriatico nella consapevolezza che la ferrovia Roma-Pescara è centrale per i collegamenti tra il porto della città abruzzese, la Capitale e il porto di Civitavecchia. Da oggi la cura la cura del ferro, il lavoro della Regione Lazio, di Rfi e del ministro dei Trasporti Paola De Micheli - conclude Astorre - potrà proseguire più rapidamente per dare nuovi e più efficienti collegamenti a due regioni così importanti per il Paese".(ANSA)