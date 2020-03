Regioni, misure per danni turismo

(ANSA) - PESCARA, 3 MAR - "Misure specifiche e straordinarie per il settore turistico per i danni causati dall'emergenza coronavirus. Questa la proposta che presenteremo nelle prossime ore al Governo attraverso l'adozione con urgenza di adeguate misure per tutto il territorio nazionale atte a sostenere l'intera filiera". A comunicarlo è l'assessore regionale al Turismo abruzzese Mauro Febbo che, in qualità di coordinatore del Tavolo, ha partecipato alla Commissione Turismo della Conferenza delle Regioni riunitasi a Roma. "Unitamente ai colleghi assessori regionali - spiega Febbo - erano presenti anche i rappresentanti delle associazioni di categoria (Confturismo, Asssoturismo e Federturismo) abbiamo convenuto attraverso un documento come sia urgente attivare proposte concrete e immediate".