Coronavirus: Marsilio firma ordinanza per gestione emergenza

(ANSA) - L'AQUILA, 26 FEB - Il presidente della Giunta regionale d'Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato oggi l'ordinanza con tutte le disposizioni che verranno seguite in Abruzzo nei prossimi giorni in relazione all'emergenza da Coronavirus. Si tratta dell'ordinanza n. 1 del 26 febbraio 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, c.3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica". I documenti sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Abruzzo. (ANSA).