Fellini 100,mostra Chieti ricorda pranzi

(ANSA) - CHIETI, 25 FEB - Federico Fellini e Chieti, un legame dovuto alla passione del regista per il risotto di Venturini, lo storico ristorante di palazzo Marinetti. Per celebrare il centenario della nascita del regista della Dolce Vita, la Pro Loco Teate in collaborazione con il Centro Studi 'Spezioli', ha inaugurato la mostra fotografica 'Federico Fellini, Chieti val bene un...risotto (Venturini), Cronologia di una vita geniale per il cinema', allestita alla Bottega d'Arte di corso Marrucino e all'Expo Room di piazza Templi Romani della Camera di Commercio di Chieti-Pescara. "Una carrellata di 79 foto - spiega Mario D'Alessandro, curatore della Mostra insieme a Ugo Iezzi e Sergio D'Andrea - che riproducono le visite di Fellini a Chieti, i manifesti di alcuni suoi film affiancate da vignette realizzate da Lucio Trojano, in arte Passepartout, Fazio e altri che hanno voluto rendere omaggio al regista riminese". Colorano la mostra le realizzazioni all'uncinetto che riproducono i titoli dei film realizzate dal gruppo 'Sferruzziamo'.