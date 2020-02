Coronavirus,a Chieti spariti dispositivi

(ANSA) - CHIETI, 25 FEB - Il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Thomas Schael ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Chieti dopo che, nel corso dell'ultima settimana, si sono verificati ammanchi dei dispositivi di protezione dal Coronavirus nei reparti dei presidi ospedalieri, con la conseguenza che il personale ospedaliero è rimasto completamente sguarnito dei dispositivi necessari per l'attività di assistenza. In particolare, dai reparti e dal blocco operatorio del policlinico di Chieti sono sparite tute, maschere, mascherine chirurgiche e altri dispositivi di sicurezza necessari per l'assistenza. L'ammanco è stato segnalato alla direzione generale dai direttori responsabili dei reparti aziendali. "E' vergognoso - ha commentato Schael - che in un momento critico come questo, in cui la sicurezza va garantita prima di ogni cosa, si verifichino episodi di questo tipo nella sanità pubblica. È dovere preciso da parte nostra segnalare l'accaduto all'autorità giudiziaria".