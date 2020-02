A14, chiusure notturne Ortona-Val Sangro

(ANSA) - PESCARA, 25 FEB - Sull'autostrada A14, a seguito del provvedimento di dissequestro temporaneo delle barriere di sicurezza sul viadotto 'Fonte dei Preti' emesso dall'Autorità Giudiziaria di Avellino, vengono avviati approfondimenti sulla caratterizzazione dei materiali, necessari per la stesura del progetto esecutivo di sostituzione dei new jersey bordo ponte.

Per consentire la nuova configurazione di cantiere e la delimitazione dell'area di lavoro, condizioni necessarie per procedere con i rilievi sui materiali, resterà chiuso in orario notturno il tratto fra Ortona e Val di Sangro, verso Bari, nelle notti consecutive di mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio, con orario 23:00-5:00. La stazione di Lanciano sarà chiusa in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Ancona/Pescara. Dopo l'uscita obbligatoria a Ortona si potrà proseguire sulla SS16, in direzione di Bari, e seguire le indicazioni per A14 Foggia, con rientro in A14 alla stazione autostradale di Val di Sangro, per proseguire in direzione di Bari.