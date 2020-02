Coronavirus: tifoso Pescara augura ritiro squadra a Wuhan

(ANSA) - PESCARA, 24 FEB - "Li manderei in ritiro a Wuhan".

Cosi un tifoso del Pescara sulla pagina Twitter della società biancazzurra dopo la pesante sconfitta della squadra di Legrottaglie ieri sera a Crotone per 4-1. Non si è fatta però attendere la risposta della società abruzzese che ha bloccato il tifoso sulla propria pagina. (ANSA).