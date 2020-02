Carnevale, carri e spettacoli ad Atri

(ANSA) - ATRI (TERAMO), 24 FEB - Carri e gruppi hanno sfilato ieri in Piazza Duchi d'Acquaviva per la 3/a edizione del carnevale organizzato ad Atri anche quest'anno dall'Associazione Rione San Domenico in collaborazione con l'Associazione Commercianti Atri da Vivere e il contributo dell'amministrazione comunale. Adulti e bambini in maschera hanno partecipato al concorso di carnevale che ha premiato simbolicamente la maschera più bella. Successo ha fatto registrare anche il Carnevale nella frazione di Casoli dove la locale associazione HappyCasoli ha organizzato il Carnevale con animazione, musica, sfilata in maschera e intrattenimento. "Vedere Atri e Casoli di Atri così piene di bambini e adulti travestiti per il Carnevale - commenta l'assessore comunale alla Cultura, Domenico Felicione, - è stata una grande soddisfazione. Si è pensato a un programma rivolto a tutte le fasce d'età con momenti di puro divertimento e allegria e il merito della riuscita va alle associazioni che si sono adoperate per organizzare questi appuntamenti".