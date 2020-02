Atletica, El Jebli quinto a Misano

(ANSA) - PESCARA, 24 FEB - Ottima prestazione del portacolori dell'Atletica Vomano di Morro D'Oro (Teramo), Hajjaj El Jebli, al Gran Premio città di Misano Adriatico, gara nazionale omologata della Federazione Italiana di atletica leggera sulla distanza di 10 km, tagliando il traguardo al quinto posto assoluto con 29 minuti e 44 secondi. El Jebli, classe 1995, che per la stagione sportiva 2020 ha voluto legare il proprio nome all'Atletica Vomano di Morro D'Oro, allo scopo di beneficiare assistenza tecnica e organizzativa della blasonata squadra abruzzese che negli anni è stata trampolino di lancio per 16 atleti verso i Gruppi sportivi militari e ottenuto risultati di rilievo nazionali e internazionali, si è già messo in evidenza ai Campionati Italiani assoluti di maratonina di Verona nello scorso 16 febbraio e punta a demolire il primato regionale assoluto dei 10 km che risale al 13 luglio 1989 ed è detenuto attualmente da Iezzi Antonio con il tempo di 29.26.3.