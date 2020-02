Coronavirus: calcio abruzzese non si ferma

(ANSA) - PESCARA, 23 FEB - In Abruzzo tutte le gare di calcio e di altre discipline sportive si disputeranno regolarmente.

L'allarme per il Coronavirus per il momento non ferma le gare in Regione dove non si registrano contagiati.

Il Pescara in serie B sarà di scena questa sera a Crotone.

Regolarmente in campo le abruzzesi in serie D con il Teramo che aveva anticipato ieri in serie C a Rieti. Tutte in programma regolarmente le partite dei campionati dilettantistici regionali.

La conferma è arrivata dal presidente della FIGC Abruzzo Daniele Ortolano. "Non abbiamo avuto alcuna indicazione contraria da Roma e dunque le squadre scenderanno in campo per le gare odierne. Al momento non è stato ravvisato alcun problema che potesse far propendere per una decisione diversa - ha detto ancora Ortolano, di professione medico - per cui si giocherà".

(ANSA).