Coronavirus:Regione Abruzzo, nessun caso contagio registrato

(ANSA) - PESCARA, 22 FEB - Al momento in Abruzzo non si registra alcun caso di contagio da Covid-19. Ieri sera sono stati eseguiti precauzionalmente i tamponi (con doppia metodica) su una paziente minore ricoverata a Chieti e su un paziente ricoverato a Pescara. Sono risultati entrambi negativi al virus.

A renderlo noto è il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo. Rivolgendosi alle testate giornalistiche in una nota lo stesso Servizio Prevenzione e Tutela della Salute ringrazia "per il lavoro di informazione a servizio dei cittadini" svolto, chiedendo "massima collaborazione e attenzione nella diffusione di notizie che possano alimentare allarmismi ingiustificati in un momento così delicato". (ANSA).