Coronavirus: sindaco Vasto, no ad allarmismi

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 22 FEB - Invita la cittadinanza a non creare allarmismi il sindaco Francesco Menna, in merito al ricovero avvenuto nella tarda mattinata di una ragazza di 17 anni con tosse e febbre nel reparto infettivi dell'ospedale di Vasto trasferita dal pronto soccorso dell'ospedale di Lanciano.

Il sindaco di Vasto sottolinea come "per escludere o confermare il contagio con il Coronavirus sarà necessario attendere i risultati dei prelievi". Menna infine ricorda che per ogni informazione è a disposizione degli utenti il numero unico nazionale 1500, oppure quello della Asl Lanciano-Vasto-Chieti 800860146. (ANSA).