Fuga su camion rubato,danni a'Via Verde'

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 18 GEN - Hanno rubato a Ortona (Chieti), nel cantiere in una galleria delle Ferrovie, un camion con carrello al traino carico di un escavatore; all'alba, intercettati dagli agenti della Polstrada di Lanciano, per fuggire hanno imboccato il tracciato della costruenda 'Via Verde - Costa dei Trabocchi' a Fossacesia marina, sfondando tutte le transenne poste ai varchi e distruggendo i cordoli. La pattuglia, al comando del vice ispettore Renato Menna, si è posta all'inseguimento dell'enorme mezzo, ma più volte gli agenti sono stati costretti a fermarsi per spostare le transenne volate in aria. Un inseguimento durato alcuni chilometri, fino al porto turistico di Fossacesia (Chieti) dove il conducente del camion è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Si cercano anche i complici. I mezzi recuperati sono stati riconsegnati ai proprietari. Sull'episodio è intervenuto Mario Pupillo, presidente della Provincia di Chieti, ente proprietario della ciclovia. "Dopo il sopralluogo verificheremo l'ammontare dei danni".