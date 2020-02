Stadio nuoto Chieti, concessione 25 anni

(ANSA) - CHIETI, 3 FEB - Lo stadio del nuoto di Chieti sarà gestito in concessione, per 25 anni, dalla società Esa Sales Network, coadiuvata dalle associazioni Adriatika Nuoto e Maiella Nuoto. Il Comune di Chieti, che nei mesi scorsi aveva pubblicato un avviso di gara per l'affidamento della struttura, lo scorso 31 gennaio ha consegnato l'impianto che si compone di una vasca olimpionica scoperta, di una vasca tuffi scoperta, si una vasca semi olimpionica coperta, di una vasca baby ricreativa e di locali che ospitano gli spogliatoi, il bar, la segreteria e la palestra. I dettagli dell'aggiudicazione sono stati illustrati dal sindaco di Chieti Umberto Di Primio, dall'assessore allo Sport Antonio Viola e dal consigliere Comunale Marco Russo in una conferenza stampa. Il concessionario per la gestione del servizio del valore di oltre 31 milioni di euro, dovrà corrispondere al Comune di Chieti un canone di gestione di 21.960 euro all'anno e dovrà garantire programmazione, organizzazione e coordinamento dell'attività sportiva.