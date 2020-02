Fatto saltare bancomat Torre de Passeri

(ANSA) - TORRE DE PASSERI (PESCARA), 1 FEB - Banda della marmotta in azione la notte scorsa nel pescarese, a Torre de Passeri dove è stato fatto saltare con dell'esplosivo il bancomat della locale filiale della Caripe-Banca Popolare di Bari di Piazza Papa Giovanni XXIII. L'ammontare del bottino è di circa 50 mila euro. È accaduto intorno all'una quando i residenti sono stati svegliati dal boato. Sul posto sono poi giunti i carabinieri e i vigili del Fuoco che hanno dovuto mettere in sicurezza una porta pericolante. Sono in corso di valutazione i danni e l'entità del bottino, considerando che il bancomat era stato caricato per il week-end. I carabinieri che conducono le indagini stanno visionando le immagini delle telecamere.