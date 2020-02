Al 'Caniglia' di Sulmona 'Ferdinando'

(ANSA)-SULMONA (L'AQUILA), 1 FEB - In scena sabato 1 febbraio al Teatro Caniglia di Sulmona 'Ferdinando' (regia di Nadia Baldi), il testo forse più famoso di Annibale Ruccello, alle 21 per la Stagione Teatrale di Acs Abruzzo Circuito Spettacolo, in collaborazione con l'amministrazione comunale. Andato in scena per la prima volta il 28 febbraio 1986, ha vinto due premi Idi: nel 1985 come testo teatrale, nel 1986 come migliore messinscena. Donna Clotilde, baronessa borbonica, si è rifugiata in una villa della zona vesuviana, scegliendo l'isolamento come segno di disprezzo per la nuova cultura piccolo borghese affermatasi dopo l'unificazione d'Italia. I giorni trascorrono uguali, tra acque termali e colloqui con il parroco del paese, coinvolto in intrallazzi politici. Nulla sembra poter cambiare il corso degli eventi, finché non arriva Ferdinando, giovane nipote di Donna Clotilde, dalla bellezza "morbosa e strisciante". Getterà scompiglio nella casa e spingerà un intreccio apparentemente immutabile verso un inarrestabile degrado.