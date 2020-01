F.Boccia, a Roccaraso prossimo incontro

(ANSA) - ROCCARASO, 31 GEN - "La montagna è come il mare e merita la massima rilevanza politica nelle politiche pubbliche e nella programmazione economica in Europa così come ribadito durante l'ultimo incontro di Eusalp sulla macroregione Alpina.

La montagna rappresenta il 53% del territorio italiano: dall'arco alpino agli Appennini settentrionali, centrali e meridionali, passando per le montagne siciliane e sarde. La montagna italiana è la spina dorsale del Paese, incarna storia e identità di 3471 comuni. Daremo sempre, come fatto oggi con gli Stati generali della montagna, risposte concrete a problemi quotidiani. Il prossimo appuntamento nazionale del Dipartimento Affari regionali lo organizzeremo a Roccaraso (L'Aquila), con un approfondimento ad hoc sugli Appennini e sulle regole post sisma". Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia al termine degli Stati generali della montagna.